Confindustria Avellino | approvato il programma e la squadra dei Vice-Presidenti per il quadriennio 2026-2030

Il Consiglio Generale di un’associazione imprenditoriale ha approvato il programma di attività e i nomi dei sei Vice-Presidenti per il quadriennio 2026-2030, dopo aver scelto il candidato alla Presidenza il 23 marzo scorso. La riunione si è svolta oggi, con l’obiettivo di definire ufficialmente le figure di vertice e le linee guida operative per il prossimo mandato. La decisione si inserisce in un percorso avviato con la designazione del candidato alla presidenza.

Dopo la designazione del candidato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030, avvenuto il 23 marzo scorso, il Consiglio Generale dell’Associazione si è riunito nuovamente in data odierna per approvare il programma di attività ed i nominativi dei sei Vice- Presidenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it La “Casa dei Comuni” traccia la rotta: approvato il programma 2026-2030Consiglio Provinciale all'unanimità sulle linee guida del neoeletto presidente Fabio Tarantino: priorità a scuola, sostenibilità e difesa dei presìdi... Ordine dei Commercialisti, Paolo Gasperoni è il nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030Gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Rimini hanno eletto Paolo Gasperoni alla presidenza per il prossimo quadriennio. Confindustria Avellino, designato Angelo Petitto alla presidenza per il quadriennio 2026-2030Il Consiglio Generale di Confindustria Avellino, riunitosi nella giornata odierna, ha approvato la proposta emersa dalla relazione finale della Commissione di Designazione, individuando il candidato a ... irpiniaoggi.it Confindustria Avellino, Petitto designato nuovo presidenteCome previsto dalle disposizioni statutarie il neo Presidente designato in una successiva riunione del Consiglio Generale, illustrerà il suo programma e presenterà la sua squadra di sei vice- ... orticalab.it