Ordine dei Commercialisti Paolo Gasperoni è il nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030

L’Ordine dei Commercialisti di Rimini ha eletto Paolo Gasperoni come nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030. Gli iscritti hanno scelto la sua candidatura, affidandogli la guida dell’ente per i prossimi anni. La nomina rappresenta un momento importante per il settore professionale locale e apre un nuovo percorso di impegno e sviluppo per i commercialisti e gli esperti contabili di Rimini.

Gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Rimini hanno eletto Paolo Gasperoni alla presidenza per il prossimo quadriennio. La lista 1, guidata dal candidato vincitore, ha ottenuto 392 voti; la numero 2 guidata da Grazia Righetti ha ottenuto 123 voti. Le schede bianche sono state 6. La lista 1 ha quindi ottenuto il 76% delle preferenze. La percentuale di partecipazione è stata del 69%. Da ricordare che la votazione è avvenuta online nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 gennaio su una piattaforma appositamente organizzata dal Consiglio Nazionale. Laureato con lode a Bologna alla facoltà Economia e Commercio, Paolo Gasperoni è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini dal 1995. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

