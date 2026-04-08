La squadra di calcio non ha convocato Kean e Parisi per la partita in trasferta contro il Crystal Palace. L’attaccante è ancora alle prese con un dolore alla tibia, mentre Parisi non rientra nella lista dei convocati. Kean spera di essere disponibile per il match di lunedì contro la Lazio.

Posti liberi sull’aereo per Londra. Moise Kean e Manor Solomon oltre a Fabiano Parisi non volano in Inghilterra per la sfida al Crystal Palace e ora puntano con forza la Lazio (qui il nostro focus sulla sfida). Acciacchi diversi o la difficoltà di mettersi alle spalle gli infortuni tengono fuori domani sera tre potenziali titolari che rimangono a Firenze e si concentrano soltanto sul prossimo impegno in Serie A. Kean stamani non ha preso parte alla rifinitura in gruppo e si è dedicato a un lavoro specifico e personalizzato. Il dolore alla tibia evidentemente non dà tregua ma cercherà di esserci dal primo minuto per la sfida di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace

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Moise #Kean è fuori dai convocati della #Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. L'attaccante viola era assente nella rifinitura di stamattina e non è partito con la squadra a causa del problema alla tibia che lo st x.com