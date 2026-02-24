Oppini sulla Juve | Per passare il turno in Champions League servirà un miracolo E sul campionato…

Oppini ha commentato che la Juventus potrebbe avere poche possibilità di passare il turno in Champions League a causa delle recenti sconfitte. Ha sottolineato che per riuscirci servirebbe un vero miracolo, considerando le sfide affrontate fino ad ora. Inoltre, ha osservato che anche il campionato si fa difficile per i bianconeri, con molte partite complicate da vincere. La sua analisi si concentra sulle sfide concrete della squadra in entrambe le competizioni.

Oppini su X è ritornato a parlare della Juve soffermandosi sulle difficoltà dei bianconeri sia in campionato che in Champions League. Il clima in casa bianconera si fa sempre più teso e le reazioni del mondo dell’informazione non tardano ad arrivare, riflettendo lo sconforto di una tifoseria che vede scricchiolare le certezze della stagione. Tra le voci più critiche e passionali spicca quella di Francesco Oppini, opinionista e noto volto televisivo di fede juventina, che attraverso i propri canali social ha scattato una fotografia impietosa del momento vissuto dalla squadra di Spalletti dopo il clamoroso scivolone interno contro il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEOFabio Bazzani ha dichiarato che l’Inter ha ancora possibilità di avanzare in Champions League, nonostante le recenti difficoltà.

Ricavi Juve Champions League, play-off o ottavi di finale? Quanto vale il passaggio del turno dei bianconeri. Le cifreLa Juventus si gioca molto questa sera.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Oppini contro il Sindaco Sala: Impari a conoscere la storia di Del Piero. Ha problemi più grandi da risolvere; Sala: Chiellini e Del Piero hanno fatto delle simulazioni incredibili. La risposta di Oppini; Oppini asfalta gli interisti: Cosa è successo, avete rotto i telefonini?; Thuram in sospetto fuorigioco e poi l'Inter segna su corner: Oppini è un fiume in piena.

Oppini: Adesso la lotta al quarto posto diventa un thriller e la qualificazione agli ottavi di #champions un vero e…Francesco Oppini, tramite X, si è soffermato sul momento che vive la Juventus e si è proiettato anche alla gara contro il Galatasaray di domani sera: Como siamo messi ... tuttojuve.com

Oppini: Ora meglio pensare solo al quarto postoFrancesco Oppini, sul suo account X ufficiale, ha commentato in modo critico la disfatta della Juventus in Champions League subita contro il Galatasaray, suggerendo ai bianconeri di concentrare ... tuttojuve.com

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c’è anche l’idea Alisson per il dopo Di Gregorio Nell’attesa di capire se nelle casse juventine entreranno i 60 milioni garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League, si scandaglia il mercato dei portieri - facebook.com facebook

. @ChampionsLeague, le formazioni ufficiali di @Atleti- @ClubBrugge x.com