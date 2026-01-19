Arezzo si distingue per una presenza imprenditoriale caratterizzata da una significativa età avanzata: il 39,7% degli imprenditori ha oltre 60 anni. La regione Toscana, con il suo tessuto di piccole e medie imprese e distretti produttivi storici, continua a rappresentare un elemento fondamentale dello sviluppo economico locale, evidenziando l’importanza di strategie di sostenibilità e innovazione per il futuro del settore imprenditoriale.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – L a Toscana è una regione a forte vocazione imprenditoriale, caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese diffuso e radicato sul territorio, da distretti produttivi storici e da una cultura d’impresa che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo economico regionale. Eppure, un indicatore oggi impone una riflessione: chi guida queste imprese e quanto tempo resta prima che una parte significativa del sistema produttivo debba affrontare un ricambio alla guida? La volontà di fornire una risposta a queste domande cruciali ha spinto Perpethua, società specializzata in operazioni di passaggio generazionale e M&A per le piccole e medie imprese, a realizzare un Osservatorio sulle PMI per capire la continuità del sistema produttivo regionale, il rischio di perdita di valore e competenze e la necessità di pianificare a lungo termine da parte degli imprenditori toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60

Leggi anche: Elicottero precipitato ad Arezzo, Mario Paglicci e Fulvio Casini sono morti: trovati carbonizzati i due amici imprenditori

Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezzi

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite. Nel 2025, il reparto di ostetricia del Santa Maria ha registrato il primo parto dell’anno, con Edoardo, simbolo di una tendenza che preoccupa il futuro demografico della città. La crescita degli anziani e la riduzione dei neonati rappresentano sfide sociali ed economiche da affrontare per garantire un equilibrio sostenibile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

È indetto un Concorso di idee, nell’ambito del progetto Albo Anziani Attivi Vallo di Diano, finalizzata a stimolare l’imprenditoria e l’innovazione nella Silver Economy locale, per valorizzare economicamente la significativa e crescente popolazione over 65 del c - facebook.com facebook