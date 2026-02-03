Energia sempre più cara per il terziario | Confcommercio chiede riforme strutturali

L’aumento dei costi dell’energia colpisce ancora le imprese del terziario a Padova. Nonostante un piccolo calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità, le spese per le aziende rimangono più alte rispetto a prima della pandemia. Le imprese più energivore continuano a sentire il peso di queste spese, che mettono a rischio i bilanci. Confcommercio chiede da tempo riforme strutturali per affrontare questa situazione.

Secondo i dati 2025 le bollette restano molto più alte rispetto al periodo pre-pandemia. Bertin: «Pesano gli oneri di sistema». Il settore alberghiero, con quello della ristorazione, tra i più colpiti Il calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità è durato poco. Nel 2025, per le imprese del terziario di mercato padovano, la spesa energetica resta sensibilmente superiore ai livelli pre-pandemia e continua a incidere sui bilanci aziendali, soprattutto nei comparti più energivori come l’ospitalità. I numeri elaborati da Confcommercio Padova parlano chiaro: rispetto al 2019, considerato l’ultimo anno “normale” prima delle crisi internazionali, la bolletta elettrica media delle imprese è cresciuta del 28,8%, mentre il gas segna un incremento del 70,4%.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Le imprese italiane chiedono aiuto.

Le bollette delle imprese del terziario in Italia sono diventate ancora più salate.

