Condannato per violenza sessuale e lesioni personali a Vinci | rintracciato a San Miniato

Da firenzetoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di San Miniato hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo di 27 anni, condannato per violenza sessuale e lesioni. Era ricercato da mesi e ieri è stato trovato e portato in carcere, dove dovrà scontare la pena. La notizia arriva dopo una lunga attesa e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio.

Rintracciato e arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di San Miniato un uomo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze.Il provvedimento giunge a seguito di una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi dall’uomo a marzo 2022 nel comune di Vinci (FI).L'arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vinci San Miniato

Caltanissetta. Violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari

Una donna ha denunciato il marito, un uomo di 70 anni, accusato di averla aggredita più volte e di averla costretta a subire abusi sessuali.

Era stato condannato per violenza sessuale: rintracciato dalla Polizia e portato in carcere

La Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo condannato per violenza sessuale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vinci San Miniato

Argomenti discussi: Violenza sessuale sulle allieve a scuola: maestro condannato a 11 anni; Abusi su nipotina, pensionato del Pavese condannato a 7 anni e 8 mesi; Che bella che sei, dammi un bacio: prof condannato per aver tentato di abusare di un'alunna di 15 anni; Violenza sessuale alla scuola di canto: condannato a Ivrea il maestro di un minorenne.

Condannato per violenza sessuale a Vinci, arrestato a San Miniato un 27enneA San Miniato i carabinieri arrestano un 27enne condannato a 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale e lesioni a Vinci ... gonews.it

condannato per violenza sessualeSi accorda con prostituta ma poi non paga, condannato per violenza sessuale ad Anversa: È mancato consensoUna decisone senza precedenti quella del tribunale belga che è destinata a far discutere non per la pena inflitta al cliente 30enne ma perché sancisce ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.