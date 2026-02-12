Condannato per violenza sessuale e lesioni personali a Vinci | rintracciato a San Miniato

I carabinieri di San Miniato hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo di 27 anni, condannato per violenza sessuale e lesioni. Era ricercato da mesi e ieri è stato trovato e portato in carcere, dove dovrà scontare la pena. La notizia arriva dopo una lunga attesa e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio.

Rintracciato e arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di San Miniato un uomo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze.Il provvedimento giunge a seguito di una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi dall'uomo a marzo 2022 nel comune di Vinci (FI).L'arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

