Condannato per violenza sessuale e lesioni personali | rintracciato a San Miniato

I Carabinieri di San Miniato hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo di 27 anni, che era ricercato da mesi. Era stato condannato per violenza sessuale e lesioni personali e aveva un ordine di carcerazione firmato a febbraio dalla Procura di Firenze. L’uomo è stato rintracciato e portato in carcere, dove dovrà scontare la pena.

L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione. E' stato accompagnato al Don Bosco Rintracciato e arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di San Miniato un uomo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze.Il provvedimento giunge a seguito di una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi dall'uomo a marzo 2022 nel comune di Vinci (FI).L'arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

