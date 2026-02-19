Carabinieri al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli

I Carabinieri hanno aperto le iscrizioni per il concorso che mira a reclutare 898 allievi marescialli. La decisione deriva dalla necessità di rinforzare le forze di sicurezza e garantire un servizio più efficiente sul territorio. La selezione prevede prove scritte e orali, e si rivolge a giovani interessati a intraprendere una carriera nell’Arma. Le candidature devono essere presentate entro il 15 maggio, e la scelta rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera lavorare a contatto con la comunità. La data di inizio delle prove è prevista per giugno.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo: l'opportunità è dedicata ai giovani tra i 17 e i 26 anni “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”: con questo slogan parte il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. È possibile candidarsi dal 18 febbraio al 19 marzo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale).🔗 Leggi su Genovatoday.it Carabinieri, al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliIl 16° concorso per reclutare 898 allievi marescialli è stato annunciato dall’Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare il suo organico. Al via il 16esimo concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli, i requisitiIl bando del 16esimo concorso per 898 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri è stato pubblicato il 16 aprile, dopo che il Ministero della Difesa ha annunciato il nuovo ciclo di assunzioni. Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 12.12.2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli; Carabinieri, al via il concorso per 898 allievi marescialli: come partecipare - AgrigentoNotizie; Carabinieri: al via il concorso per 898 Allievi Marescialli; Carabinieri, al via il concorso per 898 allievi marescialli: domande aperte fino al 19 marzo. Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli: come fare domanda e chi può partecipare«Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!», dal 18 febbraio al 19 ... msn.com Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliGli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo: l'opportunità è dedicata ai giovani tra i 17 e i 26 anni ... genovatoday.it Carabinieri, aperto il concorso per 898 Allievi Marescialli: domande fino al 19 marzo facebook Carabinieri, fino al 19/3 concorso Allievi Marescialli. Opportunità per 898 giovani, tra 17 e 26 anni #ANSA x.com