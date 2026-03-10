L’Arma dei Carabinieri ha aperto le iscrizioni per il 146° concorso destinato a reclutare 3.081 Allievi Carabinieri. La procedura di selezione coinvolge candidati che devono rispettare i requisiti stabiliti e presentare la domanda entro una data specifica. La chiamata riguarda giovani interessati a entrare nell’istituzione e a intraprendere una carriera nel corpo di polizia.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Arma dei Carabinieri annuncia l’avvio delle procedure per il reclutamento di 3.081 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri che andranno a rafforzare l’organico dell’Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 07042026, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali). Al... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al via il 146° concorso per il reclutamento di 3.081 Allievi Carabinieri

Aggiornamenti e notizie su Allievi Carabinieri

