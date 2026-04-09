Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale | prove anche a Catania

È stato annunciato un concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale. La prova scritta di selezione si svolgerà a partire dal 20 aprile 2026 e coinvolgerà diverse località, tra cui anche Catania. Il concorso prevede esami basati su titoli e prove scritte, con l’obiettivo di selezionare i candidati idonei alla ferma quadriennale.

Nell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026. La prova si svolgerà in forma decentrata nelle città di Catania, Roma, Padova, Bari, e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Al via il 146° concorso per il reclutamento di 3.081 Allievi CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiL’Arma dei Carabinieri annuncia l’avvio delle procedure per il reclutamento di 3. Leggi anche: Concorso per allievi carabinieri da 3.081 posti con il diploma, i requisiti per partecipare Temi più discussi: Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad aprile 2026; Dog, assegnazione sede per concorso 236 unità; Maxi reclutamento Forze Armate: si cercano 3.400 volontari. Requisiti, prove e come fare domanda; Concorso SNA Dirigenti 2026: Bando pubblicato per 73 allievi al corso-concorso selettivo per 61 amministrativi. Concorso per 3.081 allievi nell’Arma dei Carabinieri: al via dal 20 aprile le prove scritteAl via le prove scritte per il concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi nell’Arma dei Carabinieri in ferma quadriennale. Secondo quanto reso noto, la prova di selezione, prevista ... irpiniaoggi.it Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri: svolgimento della prova scrittaL'Arma dei Carabinieri rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ... gonews.it Buongiorno, sapete come funziona la domanda per un concorso dove è stata prorogata la scadenza Nella maschera del pagamento dice che non è possibile effettuarlo in quanto è scaduto il termine ma nel conto alla rovescia risultano ancora 5 giorni - facebook.com facebook Investita e uccisa: «C’è concorso di colpa tra vittima e automobilista» x.com