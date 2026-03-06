Concorso PNRR3 ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi alcuni contestati dai candidati | da Celestine Freinet alla legge 107 2025 a Canva e Kaoot

Sono state pubblicate le tracce della prova scritta del concorso PNRR3, bandito con i decreti direttoriali n.2939 e 2938 del 2025, rivolto a docenti della scuola secondaria, infanzia e primaria. Alcuni candidati hanno messo in dubbio alcuni quesiti, tra cui quelli relativi a Celestine Freinet, alla legge 1072025, e a strumenti come Canva e Kaoot.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n.29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. Ecco le tracce delle prove scritte svolte il 27 novembre per infanzia e primaria e con vari turni tra il 1° e il 5 dicembre per la scuola secondaria. L'articolo Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 1072025 a Canva e Kaoot. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti

Concorso Docenti 2025: La TRAPPOLA della Prova Scritta che NESSUNO ti dice (Guida GRATIS)

Approfondimenti e contenuti su Tracce della.

Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapere; GPS 2026: il concorso PNRR 3 non vale come titolo senza graduatoria, FAQ MIM; Concorsi scuola 2026: bandi in uscita e selezioni in corso.

Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it

Faq ministero Gps, cosa fare se l’USR non ha ancora prodotto la graduatoria del concorso PNRR3?Salgono a 86 le faq pubblicate dal Ministero per la presentazione della domanda per le GPS 2026/2028. Ricordiamo che la scadenza per l’invio delle istanze è il 16 marzo 2026.L’ultima faq, la n. 86, fo ... tecnicadellascuola.it

FOGGIA SULLE TRACCE DI FEDERICO II: LA STORIA INCONTRA L’INNOVAZIONE Foggia torna a camminare sulle orme di Federico II di Svevia, l’imperatore che più di ogni altro ha lasciato un segno profondo nella storia della Capitanata. Venerdì 6 marzo - facebook.com facebook

Sulle tracce della verità dell'esecuzione di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Moustapha Milambo Prossimamente #Report x.com