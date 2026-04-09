Concerto ' Segnali sonori' con il corno delle Alpi e Carlo Torlontano con l' organista Francesco Di Lernia

Domenica 12 aprile alle 19.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Monopoli si terrà il concerto intitolato «Segnali sonori». L’evento vedrà protagonisti il corno delle Alpi e l’organista Francesco Di Lernia, accompagnato dal musicista Carlo Torlontano. L’esibizione rappresenta un’occasione per ascoltare un dialogo tra strumenti poco comuni, creando un momento musicale di forte suggestione. Il concerto è aperto a tutti gli interessati e si svolge in un ambiente religioso.

Un incontro musicale raro e suggestivo prenderà vita domenica 12 aprile alle ore 19.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Monopoli, dove il concerto «Segnali sonori» offrirà al pubblico un’esperienza d’ascolto unica, fondata sul dialogo tra l’organo e il corno delle Alpi, strumento antico e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Scala, Esa-Pekka Salonen torna sul podio. Concerto per corno e orchestra con DohrDal 2 al 6 marzo Esa-Pekka Salonen intreccia tre sguardi diversi sul Novecento e sul rapporto tra la contemporaneità e le grandi forme classiche, tra... Burana Festival, l'organista tedesco Wolfgang Zerer interpreterà il 'Concerto di Carnevale'Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) L’occasione, più...