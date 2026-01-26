Burana Festival l' organista tedesco Wolfgang Zerer interpreterà il ' Concerto di Carnevale'

Il Burana Festival ospiterà il celebre organista tedesco Wolfgang Zerer, noto per le sue interpretazioni e il suo talento. L’evento si terrà domenica 1 febbraio alle 17, offrendo un’occasione unica di ascoltare dal vivo un artista di fama internazionale. Zerer, con una lunga carriera dedicata all’arte dell’organo, proporrà un concerto di Carnevale che affascinerà gli appassionati di musica e cultura.

L'occasione, più unica che rara, di vedere suonare dal vivo l'organista tedesco Wolfgang Zerer, classe 1961, pluripremiato studioso, docente e artista dell'organo che abitualmente tiene concerti e masterclass in Europa e in vari altri continenti, è fissata per domenica 1 febbraio alle 17.30, all'interno della chiesa di Burana. L'artista interpreterà il 'Concerto di Carnevale' del Burana Festival. Il festival è organizzato dalla parrocchia di San Giacomo Maggiore e dal Lions di Bondeno Ets, sotto la direzione artistica di Gabriele Martin.

