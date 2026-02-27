Dal 2 al 6 marzo, la musica prende vita con un concerto che vede la partecipazione di un rinomato direttore d’orchestra sul podio. L’evento propone un programma vario che spazia tra le influenze del Novecento e le grandi forme classiche, includendo un omaggio a un compositore del XVIII secolo, una composizione originale e una sinfonia di forte impatto emotivo. La serata si concentra sulla qualità dell’esecuzione e sulla scelta del repertorio.

Dal 2 al 6 marzo Esa-Pekka Salonen intreccia tre sguardi diversi sul Novecento e sul rapporto tra la contemporaneità e le grandi forme classiche, tra l’omaggio settecentesco di Ravel, una nuova pagina concertante firmata dallo stesso Salonen e la forza visionaria della Quinta Sinfonia di Sibelius. Direttore e compositore finlandese, Salonen è da decenni una delle personalità più riconoscibili della scena musicale internazionale: la sua doppia prospettiva creativa ed esecutiva, cuore della sua carriera artistica, è il filo che unisce l’intero programma. Alla Scala, Esa-Pekka Salonen è legato non solo ai concerti sinfonici ma anche a due... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scala, Esa-Pekka Salonen torna sul podio. Concerto per corno e orchestra con Dohr

Concerto di Natale all'Auditorium Toscanini: Giulio Cilona sul podio dell'Orchestra RaiHa fatto registrare il tutto esaurito il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma per una data unica e fuori...

Al Teatro Massimo il concerto dell'Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, sul podio Resche-CasertaMercoledì 25 febbraio alle ore 20:30, la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo ospita l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori con il programma...

Temi più discussi: 2, 4, 6 marzo (ore 20) - Concerti FILARMONICA DELLA SCALA - Direttore ESA-PEKKA SALONEN - Corno STEFAN DOHR; Scala, Esa-Pekka Salonen torna sul podio. Concerto per corno e orchestra con Dohr; Filarmonica della Scala in concerto con Stefan Dohr, dirige Esa-Pekka Salonen.

Filarmonica della Scala in concerto con Stefan Dohr, dirige Esa-Pekka SalonenLunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6 marzo 2026, sempre alle ore 20.00, il Teatro alla Scala di Milano ospita un triplo concerto della Filarmonica della Scala diretta da Esa-Pekka Salonen, con solista al ... mentelocale.it

Esa Salonen «straordinario» alla ScalaEsa-Pekka Salonen è la prima di una schiera di bacchette nordiche approdate nelle nostre sale da concerto. Suo diretto antagonista è Jukka-Pekka Saraste al quale fu affidata l inaugurazione dei ... ilgiornale.it

Il ritorno di Esapekka Lappi nella classe regina del Campionato del Mondo Rally è coinciso con il Rally di Svezia di febbraio, a oltre un anno dalla sua ultima presenza stabile nella categoria. Il finlandese ha chiuso al sesto posto, dopo aver ceduto la posizion - facebook.com facebook