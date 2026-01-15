Un caso a Cesenatico mette in evidenza come, in alcune situazioni, clienti possano usufruire di pasti gratuiti in ristoranti senza pagare e successivamente criticare il locale. Il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione dell’indagine, suscitando la reazione di Andrea, titolare del ristorante, che esprime la sua delusione per la mancanza di conseguenze. La vicenda solleva riflessioni sulla tutela dei ristoratori e sui comportamenti dei clienti.

Cesenatico, 15 gennaio 2026 – In Italia si può cenare gratis al ristorante e poi prendere in giro il titolare del locale. È questa la morale di una vicenda che deve far riflettere. Il fatto è accaduto lo scorso anno al noto ristorante ‘Giorgio’. Siamo nella zona tra Valverde e Villamarina, molto frequentata dai turisti, ma anche da tanta gente del posto. Il titolare del ristorante racconta l’accaduto sui social. Il locale è da una vita gestito dalla famiglia Brigliadori che è molto stimata e quanto accaduto è stato raccontato direttamente dal titolare sul suo profilo social: “La scorsa estate – dice Andrea Brigliadori – due ‘clienti’ sono scappati dal ristorante senza pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cena al ristorante senza pagare, il pm chiede l’archiviazione. La rabbia di Andrea: “Così i ‘clienti’ ne escono totalmente puliti”

