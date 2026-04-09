L'attore George Clooney ha espresso una forte condanna nei confronti dell'ex presidente, affermando che durante il suo mandato si sono superati i limiti della decenza. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il clima politico negli Stati Uniti è particolarmente acceso. Clooney ha commentato pubblicamente la situazione, senza esitazioni, sottolineando il suo punto di vista sulla condotta dell'ex presidente.

“Con Trump si sono superati i limiti della decenza”. George Clooney non la manda a dire, anche se lo sapevamo già. Il rimbrotto al presidente da parte della star democratica giunge dalle Langhe dove è stato ospite della Fondazione Crc per un incontro su diritti e futuro pensato per le giovani generazioni. Clooney è giunto puntuale al Palazzetto dello sport di Cuneo dove si è trovato di fronte oltre 3mila studenti delle scuole superiori cuneesi. Qualche parolina in italiano per fare il simpatico, la promessa che chissà magari un giorno comprerà casa nel basso Piemonte (“ci venivo in moto, poi mia moglie me l’ha vietato perché sono vecchio” ),... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Trump si sono superati i limiti della decenza”: la rabbia di George Clooney

George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala HarrisGeorge Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati...

George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo in una luminosa giornata di aprile? Semplice: era lì per dialogare con i giovani.

Temi più discussi: USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; I dazi di Trump un anno dopo: il boomerang che colpisce l’America.

Con Trump ora il mondo si ripensaA volte il tempo realizza i paradossi della Storia. Chissà se fra qualche anno, o già fra qualche mese, ci troveremo — americani, europei, occidentali — a ringraziare Donald Trump. Non perché ha fatto ... corriere.it

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Nel giro di poche ore si è passati dalla minaccia di Trump dell’uso dell’atomica per cancellare la civiltà iraniana alla scomunica di papa Leone XIV contro il “ruggito del leone”, dall’annuncio di una tregua di due settimane mediata dal Pakistan con la regia cine - facebook.com facebook

Il regime al tavolo con Trump. Decimato e ammaccato, ma l'Iran impone la sua cornice diplomatica (di N. Boffa) x.com