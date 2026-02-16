Si conclude la rassegna Nuovi orizzonti In scena in anteprima nazionale lo spettacolo I danni del tabacco
Il teatro “I danni del tabacco” ha debuttato in anteprima nazionale a Monterchi, dopo aver concluso la rassegna Nuovi orizzonti. La rappresentazione, che ha attirato molti spettatori, si è svolta al Teatro Comunale e ha portato in scena un testo che affronta gli effetti nocivi del fumo sulla salute. La serata ha segnato la chiusura di una serie di spettacoli iniziata a novembre, pensata per coinvolgere diverse fasce di pubblico, tra cui famiglie e giovani.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Arriva al suo ultimo appuntamento NUOVI ORIZZONTI la rassegna di teatro contemporaneo del Comune di Monterchi Dopo l’anteprima di stagione ad ottobre con lo spettacolo WOMAN BEFORE A GLASS – Intorno a Peggy Guggenheim, la quarta edizione della rassegna si è strutturata al Teatro Comunale di Monterchi da novembre 2025 sino a febbraio 2026, offrendo al pubblico appuntamenti diversificati dedicati a bambini e famiglie. La chiusura spetta all’anteprima del nuovo spettacolo I DANNI DEL TABACCO di Anton Pavlovi??echov, una produzione Laboratori Permanenti, l’interprete è Roberto Negri e la regia è di Caterina Casini; in scena in pomeridiana domenica 22 febbraio alle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
