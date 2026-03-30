Nelle giornate del 13 e 14 aprile, 22 Comuni, tra cui diversi della provincia di Pescara, saranno interessati da uno stop idrico che impedirà alle attività economiche di operare normalmente. La Confesercenti ha richiesto l’assegnazione di ristori per le imprese colpite, considerando che i due giorni si avvicinano a una situazione simile a un lockdown, con il fermo delle attività previsto durante il maxi cantiere Aca.

La Confesercenti chiede ristori per le attività economiche in vista dello stop idrico del 13 e del 14 aprile che interesserà 22 Comuni, molti dei quali della provincia di Pescara. Questo perché lavorare in quei giorni, assicura l’associazione di categoria, sarà impossibile. Due giorni paragonabili a un vero e proprio “lockdown” visto che previste sarebbero anche le chiusure di scuole, asili e uffici. “Siamo consapevoli dell’importanza di queste opere, ma riteniamo assolutamente indispensabile che siano previsti ristori per le attività economiche che saranno impossibilitate ad operare”, dichiara quindi Dolci. “Le nostre sedi sia nell’area... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - "Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà": Confesercenti chiede ristori per le attività

Articoli correlati

Leggi anche: Cantiere via Torino: “Ristori per i negozi, c’è già netto calo fatturato. Si rischia di far chiudere attività storiche”

Leggi anche: Tram, ristori alle attività: "Erogati oltre due milioni"