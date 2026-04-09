Con All Inclusive l’inclusione diventa un progetto sociale a 360 gradi

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Al via "Culture 4 All", il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilitàNella giornata del 19 gennaio 2026 ha preso piede ufficialmente l'iniziativa dedicata ai giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma Con...

In Irpinia il primo bar e club solidale: progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilitàIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

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