In Irpinia il primo bar e club solidale | progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità

In Irpinia nasce il primo bar e club solidale dedicato a ragazzi con disabilità. A Atripalda, persone con bisogni speciali possono seguire corsi di formazione e provare a inserirsi nel mondo del lavoro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Enzo Aprea ODV e supportata da UniCredit, si propone di creare un ponte tra formazione e occupazione, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per mettersi in gioco.

A Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità.

