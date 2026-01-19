Al via Culture 4 All il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilità

Nella giornata del 19 gennaio 2026 ha preso piede ufficialmente l'iniziativa dedicata ai giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma Con la visita al Polo museale Museo del Corso presso Palazzo Cipolla con l’apertura straordinaria della mostra “Dalì. Rivoluzione e tradizione” ha preso il via “Culture 4 All” il progetto (quinquennale) innovativo promosso dall’Associazione Anima di Roma ETS, in partnership con l’Associazione Pro Universitate Don Bosco ETS e la Cooperativa Ceralaccha, dedicato all’inclusione culturale e lavorativa dei giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

