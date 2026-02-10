Comunicato Stampa | Dati Experian | i giovani ridefiniscono il credito in Italia con un' esplosione del BNPL +54%

La crescita del Buy Now Pay Later (BNPL) in Italia segna un nuovo modo di fare acquisti tra i giovani. I dati di Experian rivelano un aumento del 54% di queste soluzioni di pagamento, che cambiano le abitudini di consumo. Sempre più giovani preferiscono pagare in modo flessibile e online, spostando l’attenzione dal credito tradizionale a nuovi strumenti digitali. Il mercato si evolve rapidamente, portando a una vera e propria rivoluzione nel modo di gestire il denaro.

Il panorama del credito italiano sta attraversando una rapida trasformazione digitale, con i consumatori che adottano sempre più canali online e soluzioni di pagamento innovative.

Il rapporto Experian 2025 evidenzia come il mercato del credito in Italia abbia proseguito la sua trasformazione digitale, con un aumento del 52% delle operazioni Buy Now Pay Later (BNPL) e una crescita del 27% nel canale online.

Nel novembre 2025, il mercato italiano del credito ha evidenziato una forte crescita del segmento Buy Now Pay Later (BNPL), con un aumento del +56,7% rispetto all'anno precedente.

Dati Experian: i giovani ridefiniscono il credito in Italia con un'esplosione del BNPL (+54%)Il panorama del credito italiano sta attraversando una rapida trasformazione digitale, con i consumatori che adottano sempre più canali online e soluzioni di pagamento innovative.

