Comunicato Stampa | Rapporto Experian 2025 | il credito accelera sul digitale BNPL a +52% e canale online a +27%

Il rapporto Experian 2025 evidenzia come il mercato del credito in Italia abbia proseguito la sua trasformazione digitale, con un aumento del 52% delle operazioni Buy Now Pay Later (BNPL) e una crescita del 27% nel canale online. L’indagine sottolinea un’adozione trasversale tra le generazioni e una distribuzione omogenea delle richieste di mutuo su tutto il territorio nazionale, confermando un trend di innovazione e digitalizzazione nel settore.

