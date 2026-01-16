Comunicato Stampa | Rapporto Experian 2025 | il credito accelera sul digitale BNPL a +52% e canale online a +27%

16 gen 2026

Il rapporto Experian 2025 evidenzia come il mercato del credito in Italia abbia proseguito la sua trasformazione digitale, con un aumento del 52% delle operazioni Buy Now Pay Later (BNPL) e una crescita del 27% nel canale online. L’indagine sottolinea un’adozione trasversale tra le generazioni e una distribuzione omogenea delle richieste di mutuo su tutto il territorio nazionale, confermando un trend di innovazione e digitalizzazione nel settore.

Nel corso del 2025, il mercato italiano del credito ha registrato una decisa accelerazione verso il digitale e l'innovazione, con un deciso incremento del L'analisi di Experian rivela una notevole trasversalità generazionale nell'adozione del BNPL: nel 2025, gli A livello geografico, il La L'analisi territoriale rivela una crescita piuttosto omogenea nelle richieste di mutuo in tutte le regioni. Tra le grandi città, spiccano le performance di Analizzando le motivazioni di spesa, l'acquisto di Anche in questo caso, la La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

