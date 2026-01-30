Giustizia la Fp Cgil annuncia un presidio a Lecce | Nessun precario resti fuori

Mentre a Lecce si apre ufficialmente l’anno giudiziario con una cerimonia in viale De Pietro, i lavoratori precari si preparano a manifestare. La Fiom-Cgil ha annunciato un presidio per chiedere che nessuno venga lasciato indietro, portando così la loro protesta sotto gli occhi di tutti. La tensione è alta, e mentre i giudici iniziano le udienze, fuori si fa sentire la voce di chi lavora nei servizi pubblici senza stabilità.

Sit-in in viale Michele De Pietro durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario: i sindacati chiedono la stabilizzazione di tutti gli 11.211 lavoratori assunti con il Pnrr e criticano la riforma Nordio LECCE – Mentre all'interno delle aule di viale De Pietro si celebrerà l'inaugurazione dell'anno giudiziario, all'esterno salirà la voce dei lavoratori. Le segreterie territoriali della Funzione pubblica Cgil di Lecce, Brindisi e Taranto hanno indetto un presidio per domani, sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 9. Al centro della protesta c'è il futuro degli oltre 11mila precari assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, figure chiave per il funzionamento della macchina giudiziaria italiana.

