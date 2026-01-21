Tangenziale di Napoli disagi eproteste per lavori e aumenti

La Tangenziale di Napoli sta affrontando crescenti disagi a causa dei lavori in corso e dell'aumento di 0,5 centesimi sul pedaggio. Questi cambiamenti hanno provocato proteste e insoddisfazione tra gli automobilisti, che si trovano a gestire maggiori tempi di percorrenza e inconvenienti lungo l'intera tratta. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i disagi e migliorare la viabilità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.