Tangenziale di Napoli disagi eproteste per lavori e aumenti
La Tangenziale di Napoli sta affrontando crescenti disagi a causa dei lavori in corso e dell'aumento di 0,5 centesimi sul pedaggio. Questi cambiamenti hanno provocato proteste e insoddisfazione tra gli automobilisti, che si trovano a gestire maggiori tempi di percorrenza e inconvenienti lungo l'intera tratta. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i disagi e migliorare la viabilità.
Disagi e proteste per l'aumento dei 0,5 centesimi per il pagamento del pedaggio. Problemi e disappunto degli automobilisti anche a causa dei lavori in corso lungo tutto il percorso.
