Il reportage sos manutenzione strade a Bologna | Emergenza buche rallentamenti e disagi

A Bologna, il continuo deterioramento delle strade ha causato un forte aumento di buche lungo due principali vie della città, coprendo complessivamente dieci chilometri. La situazione si aggrava con il passare del tempo, portando a rallentamenti nel traffico e a disagi per gli automobilisti. La mancanza di interventi rapidi rende evidente il problema della manutenzione stradale. Un residente del quartiere ha riferito che le buche aumentano di giorno in giorno, creando pericoli e fastidi.

Bologna, 18 febbraio 2026 – "Due arterie della città ricoperte di buche per dieci chilometri in totale". Un residente descrive così i disagi dovuti agli avvallamenti tra via Massarenti e via Mattei. Un tratto in cui il manto stradale è fortemente deteriorato e la carreggiata, da entrambi i lati, è piena di crateri. Un 'campo minato' che costringe i veicoli a uno slalom dietro l'altro, un terreno «davvero in pessime condizioni". Dall'altro lato, raccontano alcuni cittadini, "intervenire su queste vie sarebbe ancora peggio in termini di viabilità, perché i lavori comporterebbero deviazioni, rallentamenti e un aumento del traffico nei quartieri limitrofi".