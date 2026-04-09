Compagnie aree sotto pressione tra caro carburante e calo domanda | cosa hanno fatto e cosa possono fare

Le compagnie aeree si trovano ad affrontare un momento difficile, tra l’aumento dei costi del carburante e una diminuzione della domanda di voli. La situazione si aggrava ulteriormente a causa della recente tensione in Medio Oriente, che ha contribuito a rendere l’orizzonte ancora più incerto per il settore. Le aziende del settore stanno considerando diverse strategie per affrontare queste sfide, ma la situazione resta complessa.

(Adnkronos) – La tregua fragile in Medio Oriente pesa sulle compagnie aree quasi al pari della guerra. Provate da sei settimane di guerra contro l'Iran, le aviolinee sono corse ai ripari riducendo le rotte e rialzando i prezzi dei biglietti, ma il caro carburante non dà tregua e i clienti, diffidenti, ci pensano due volte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ancora variazioni nell'indice di ripresa delle compagnie aeree del Golfo al 8 aprile, ieri Qatar ha operato oltre 200 voli. Emirates oltre 300 - facebook.com facebook

Volano in borsa i titoli delle compagnie aeree europee dopo l'accordo per un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma l'attenzione rimane alta sui costi del carburante per i jet. Secondo Willie Walsh, direttore generale della @IATA (International Air Transport As x.com