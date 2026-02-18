Juventus | Cosa possono e non possono fare i dirigenti Comolli e Chiellini durante la sospensione

Damien Comolli e Giorgio Chiellini non possono agire ufficialmente alla Juventus durante la sospensione, a causa dei provvedimenti disciplinari presi dopo il Derby d’Italia. La loro assenza si fa sentire soprattutto nelle riunioni strategiche e nelle decisioni di mercato, dove il club deve procedere senza di loro. Un esempio concreto è la mancanza di coinvolgimento nelle trattative con i nuovi giocatori, che vengono gestite esclusivamente dal resto dello staff.

SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, osserva prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC presso lo Stadio Mapei Città del Tricolore. Recentemente, Comolli e il suo collega Giorgio Chiellini sono stati colpiti da sanzioni dopo il controverso Derby d'Italia contro l'Inter.

Juventus, Montali: «I bianconeri non possono fare a meno di Elkann. Lui è indispensabili. Comolli? Penso una cosa»Gian Paolo Montali, figura di spicco nel mondo sportivo e dirigente della Juventus, analizza il ruolo di Elkann nel club bianconero, sottolineando la sua imprescindibilità.

Juventus, Chiellini e Comolli inibiti dal Giudice Sportivo dopo l’Inter: ma cosa significa? Ecco quello che potranno e non potranno fare i due dirigenti bianconeriIl Giudice Sportivo ha deciso di inibire Chiellini e Comolli dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Juventus e Inter, per evitare che possano partecipare alle prossime gare.

