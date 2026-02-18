Juventus | Cosa possono e non possono fare i dirigenti Comolli e Chiellini durante la sospensione
Damien Comolli e Giorgio Chiellini non possono agire ufficialmente alla Juventus durante la sospensione, a causa dei provvedimenti disciplinari presi dopo il Derby d’Italia. La loro assenza si fa sentire soprattutto nelle riunioni strategiche e nelle decisioni di mercato, dove il club deve procedere senza di loro. Un esempio concreto è la mancanza di coinvolgimento nelle trattative con i nuovi giocatori, che vengono gestite esclusivamente dal resto dello staff.
"> Bandi per Damien Comolli e Giorgio Chiellini: Le Conseguenze dopo il Derby d’Italia. SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, osserva prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC presso lo Stadio Mapei Città del Tricolore. Recentemente, Comolli e il suo collega Giorgio Chiellini sono stati colpiti da sanzioni dopo il controverso Derby d’Italia contro l’Inter. Questo articolo esplora le ragioni dietro i loro divieti e cosa questi dirigenti possano e non possano fare durante il periodo di sospensione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Juventus, Montali: «I bianconeri non possono fare a meno di Elkann. Lui è indispensabili. Comolli? Penso una cosa»Gian Paolo Montali, figura di spicco nel mondo sportivo e dirigente della Juventus, analizza il ruolo di Elkann nel club bianconero, sottolineando la sua imprescindibilità.
Juventus, Chiellini e Comolli inibiti dal Giudice Sportivo dopo l’Inter: ma cosa significa? Ecco quello che potranno e non potranno fare i due dirigenti bianconeriIl Giudice Sportivo ha deciso di inibire Chiellini e Comolli dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Juventus e Inter, per evitare che possano partecipare alle prossime gare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Comolli e Chiellini fermati dal Giudice Sportivo: cos’è l’inibizione e cosa potranno fare e cosa no; Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fare.
Juventus: formazione e lavoro per aspiranti Steward, selezioni 2026La Juventus offre un'opportunità di formazione e lavoro per aspiranti steward. Richiesto il possesso del diploma e non serve esperienza. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com
Chiesa, la Juve farà di tutto! Cosa può sbloccare la trattativa con il LiverpoolSi valuta la fattibilità dell’operazione per far rientrare l’esterno in bianconero. Intanto Comolli e Ottolini non mollano altre piste in attacco, anche tra i 9 puri ... tuttosport.com
Victor Osimhen ha letteralmente imbambolato la Juventus, ma le telecamere hanno inquadrato un momento non insolito ma decisivo. L'attaccante del Galatasaray si è avvicinato a un raccattapalle e gli ha suggerito cosa fare proprio quando la Juve era già al t facebook