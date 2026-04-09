La commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha confermato di aver ricevuto alcune richieste di colloquio da parte di persone detenute. La pista principale dell’indagine, avviata con decisione, conduce ora a Viadana, nel Mantovano. La decisione di approfondire questa direzione arriva dopo aver analizzato vari elementi raccolti finora. La ricerca si concentra sulla zona e sugli eventuali collegamenti con i soggetti coinvolti.

Siena, 9 aprile 2026 – Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, la pista seguita in maniera decisa è quella che porta a Viadana, nel Mantovano. Che ha tra l’altro acceso i fari su un certificato di deposito – che chiunque poteva riscuotere presso una filiale locale – con il numero 4099009. Il presidente Gianluca Vinci ha disposto a quest’ultimo riguardo una perizia affinché si verifichi se, come sostenuto in passato, può trattarsi di un servizio di ricarica telefonica. In tal caso ci deve essere stato un transito di denaro di cui si sta analizzando l’esistenza. Una pista, quella di Viadana, che è stata scandagliata anche da “Far West” di cui è stato acquisito il filmato della puntata del 7 aprile che riguarda tra l’altro un ex direttore di banca il cui volto è oscurato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione David Rossi: “Alcune persone in carcere hanno chiesto di parlare”

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