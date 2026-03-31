Un giornalista ha ricevuto una minaccia di morte tramite messaggio, con la frase:

“Non devi più parlare di alcune cose in tv altrimenti fai la fine di David Rossi”. Sarebbe questa una delle minacce ricevute di recente da Massimo Lovati, che nei giorni scorsi a “ Mattino Cinque ” aveva rilasciato alcune dichiarazioni circa le ferite sulle palpebre di Chiara Poggi, collegandole all’ipotesi che la ragazza, uccisa nell’agosto 2007 a Garlasco, potesse aver visto qualcosa che non doveva vedere. Nuove minacce a Massimo Lovati. Nella puntata del programma di Canale 5 in onda lunedì 30 marzo Federica Panicucci ospita Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, che ricorda come in passato il proprio assistito avesse già ricevuto minacce, ma questa volta la situazione sarebbe diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non devi più parlare di alcune cose in tv altrimenti fai la fine di David Rossi”: minacce di morte a Massimo Lovati. Il suo legale Gallo: “È preoccupato”

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