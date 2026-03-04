David Rossi Commissione d’inchiesta | Non fu suicidio

La Commissione parlamentare di inchiesta ha affermato che David Rossi non si è suicidato, ma è stato ucciso. La relazione ufficiale respinge la versione del suicidio e conferma che Rossi è stato vittima di un omicidio. La decisione si basa su analisi e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La conclusione della commissione rappresenta un punto di svolta nel caso.

Lo ha scritto la Commissione parlamentare di inchiesta nella relazione intermedia sull'attività svolta in merito al decesso dell'ex capo comunicazione di banca Mps, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Una conclusione, quella che Rossi "sia stato vittima di un'azione con l'intervento di soggetti terzi", a cui la Commissione è giunta alla luce delle perizie a firma Alfonso Gregori e Robbi Manghi. La relazione è stata approvata all'unanimità. La seconda perizia, di Alfonso Gregori, va invece a chiarire "come David Rossi abbia subito lesioni al volto appena prima della caduta, in posizione genuflessa, incompatibili con una volontà autolesiva.