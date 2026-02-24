In giro per la Brianza con l' autocarro ma è senza patente da 3 anni | maxi multa

Un uomo della Brianza, fermato dagli agenti di Brugherio, aveva guidato l’autocarro senza patente da tre anni. La causa è l’assenza di documenti validi, che ha portato a una multa salata e al sequestro del veicolo. L’uomo era in giro con il mezzo, nonostante le restrizioni legate alla mancanza di patente. I controlli della polizia locale hanno evidenziato la situazione, interrompendo il suo spostamento. La vicenda si è conclusa con una sanzione economica significativa.

Maxi multa per un brianzolo fermato dagli agenti della polizia locale di Brugherio nella mattinata di ieri, 23 febbraio. L'uomo è stato fermato in via Filzi mentre, alla guida di un autocarro, proseguiva il suo viaggio in direzione Cologno Monzese. Ma quando hanno deciso di fare un controllo sul terminale, la situazione ha preso una brutta piega per il guidatore. Il conducente infatti risultava avere a suo carico un provvedimento di revoca della patente, notificato addirittura 3 anni fa: nel 2023. Gli agenti della locale di Brugherio hanno quindi sottoposto a fermo amministrativo il veicolo per 3 mesi e sanzionato il conducente con una pesante sanzione: 5100 euro.