Furti con spaccate Brianza nel mirino dei malviventi
Nelle ultime settimane, le rapine con spaccata si sono moltiplicate in Brianza. I ladri usano griglie di tombini per rompere le vetrate dei negozi e svaligiare tutto. La paura cresce tra i commercianti, che si sentono sempre più vulnerabili. La sicurezza sul territorio sembra essere un problema ancora irrisolto.
Sportelli bancomat nel mirino dei malviventi: le esplosioni per rubare i soldi all'interno
Negli ultimi tempi, alcuni sportelli bancomat nel napoletano sono stati oggetto di attacchi notturni da parte di malviventi, che utilizzano esplosivi per impossessarsi del denaro contenuto.
Tuscia nel mirino dei ladri: colpi a Tuscania e paura all’Ellera, malviventi messi in fuga dai residenti
cresce la preoccupazione tra i cittadini della Tuscia a causa di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti nelle ultime 24 ore, coinvolgendo sia Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo.
Argomenti discussi: Spaccata e furto nel panificio Ladri in fuga.
Stradella, coppia accusata di quattro spaccate a negozi: scattano due denunceStradella (Pavia), 14 gennaio 2026 - Sono stati identificati dai carabinieri, e denunciati in stato di libertà, due presunti responsabili di quattro furti con spaccate ai danni di altrettanti negozi. ilgiorno.it
Spaccate nei negozi in centro a Bari, arrestato 37enne: quattro furti in un meseA finire In manette un cittadino marocchino senza fissa dimora e con numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio. I colpi messi a segno tra dicembre e gennaio ... baritoday.it
Si alza il livello di allarme dei commercianti del centro storico e della darsena dopo una serie di furti e spaccate messi a segno i pochi giorni facebook
