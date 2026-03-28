La cometa di Pasqua 2026 sarà visibile a occhio nudo tra sabato 4 e domenica 5 aprile, coincidendo con la Domenica di Pasqua. Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno, e la sua visibilità durerà diversi giorni. La sua apparizione è prevista in alcune zone del cielo notturno, offrendo a osservatori e appassionati un’occasione unica di osservazione.

È uno degli eventi astronomici più attesi del 2026. La "cometa di Pasqua" sta per arrivare e potrebbe essere visibile a occhio nudo proprio già tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella Domenica di Pasqua. La “Cometa di Pasqua”, il cui vero nome è C2026 A1 (Maps), è una rara cometa radente solare, dato che passa molto vicino al Sole e appartiene al gruppo delle comete di Kreutz note per sviluppare code lunghissime e luminose, ma che durano decisamente poco. La speranza è innanzitutto che la "Cometa di Pasqua" sopravviva, dato che questo tipo di comete sono particolarmente fragili e si disgregano passando vicino al Sole. Se ci riuscirà potremo ammirarla nella sua massima luminosità quando raggiungerà il perielio, la massima vicinanza al Sole, tra sabato 4 e domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Quando vedere la cometa di Pasqua 2026: come e per quanti giorni sarà visibile

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