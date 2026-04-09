Come sta il neonato trovato tra droga e rifiuti | era denutrito lasciato nudo e su un pavimento sporco

Un neonato è stato rinvenuto in un appartamento di Pietralata, Roma, in condizioni di estrema fragilità. Il piccolo era denutrito, sotto peso e lasciato completamente nudo su un pavimento sporco. La scoperta è avvenuta in un contesto di presenza di droga e rifiuti all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine hanno recuperato il neonato e avviato le procedure di assistenza.

Il neonato trovato tra droga e rifiuti in un'abitazione di Pietralata a Roma era in condizioni gravi: denutrito, sottopeso. La madre e il compagno sono dei curatori con pratiche alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di drogaLo hanno trovato poggiato su un materasso su un pavimento sporco, completamente nudo fra cumuli di rifiuti e droga. Leggi anche: Choc a Roma, neonato salvato dall’inferno: nudo tra rifiuti e 5 chili di droga. Denunciata la madre, fermato il padre Argomenti più discussi: Il passeggino abbandonato a riva, i corpi in acqua: cosa sappiamo della mamma e del figlio di un anno trovati morti nel laghetto; Bimbo di 5 anni si allontana da casa: trovato morto annegato nella piscina dei vicini. Neonato di 15 giorni trovato in casa a Roma tra droga e spazzatura: denunciata la madre, arrestato il compagnoOrrore nel Municipio IV di Roma: un neonato di 15 giorni è stato trovato nudo tra i rifiuti in un appartamento. Cosa hannos scoperto gli agenti ... virgilio.it Orrore in Italia, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti: è gravissimoUn bimbo di appena 15 giorno è stato ritrovato in una abitazione nella periferia Est di Roma nudo e in gravissime condizioni. Il neonato viveva tra droga, rifiuti e muffa. Denunciata la madre, ... notizie.it Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook Portato via dall’ospedale subito dopo il parto, il neonato è stato ritrovato in un appartamento di Roma tra droga e rifiuti. Denunciata la madre e arrestato il compagno, coinvolti nel procedimento penale per il decesso di un altro bambino. @TgrRaiLazio rainews. x.com