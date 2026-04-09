Choc a Roma | neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga
A Roma, un neonato di 15 giorni è stato trovato nudo e abbandonato tra rifiuti e sostanze stupefacenti. Il bambino giaceva su un materasso sporco posato sul pavimento, circondato da cumuli di immondizia e droga. La scoperta è avvenuta in un'area degradata della città, dove le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza il piccolo e avviare le indagini.
Lo hanno trovato poggiato su un materasso su un pavimento sporco, completamente nudo fra cumuli di rifiuti e droga. Un neonato, un bambino di soli 15 giorni. La scoperta shock in un appartamento al Tiburtino dove il piccolo è stato poi messo in sicurezza e affidato alle cure di un ospedale. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Roma, neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeRoma, 9 aprile 2026 – Il piccolo di soli 15 giorni è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti.