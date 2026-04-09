Choc a Roma | neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga

A Roma, un neonato di 15 giorni è stato trovato nudo e abbandonato tra rifiuti e sostanze stupefacenti. Il bambino giaceva su un materasso sporco posato sul pavimento, circondato da cumuli di immondizia e droga. La scoperta è avvenuta in un'area degradata della città, dove le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza il piccolo e avviare le indagini.