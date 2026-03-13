Lezione di ecologia alla scuola San Giovanni Bosco

Alla scuola San Giovanni Bosco si è svolta una lezione di ecologia organizzata dai volontari dell’associazione La Via della Felicità di Foggia. I volontari, attivi da anni nel territorio, si dedicano a iniziative di riqualificazione urbana e raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul rispetto dell’ambiente e sul senso civico. La lezione ha coinvolto gli studenti in attività pratiche e dibattiti.

Dopo aver superato la prova pratica del corretto smaltimento dei rifiuti, atutti gli studenti hanno ricevuto la medaglia di 'Eroe Anti-Littering'. L'incontro ha rappresentato un'occasione per sensibilizzare i più giovani sui temi dell'inquinamento, della corretta gestione dei rifiuti e della cura degli spazi comuni, valori che l'associazione promuove attraverso azioni concrete sul territorio cittadino. Si è concluso con la promessa dei giovani alunni a prendersi cura del pianeta evitando l'abbandono dei rifiuti. L'iniziativa si ispira ai principi contenuti nella guida al buon senso "La Via della Felicità", scritta dall'umanitario L. Ron Hubbard, che afferma: "La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua.