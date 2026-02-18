Capitale in Triennale La Fondazione milanese investe sulla città e prepara una mostra

La Fondazione Triennale di Milano ha deciso di investire sulla città e di avviare una mostra, in seguito alla candidatura di Milano come Capitale della Cultura 2028. La collaborazione con il Comune si è concretizzata con una lettera d’intenti e l’intenzione di sviluppare progetti condivisi nel prossimo futuro. La Triennale, nota in tutto il mondo per le sue esposizioni e il suo ruolo sociale, ora si prepara a diventare un punto di riferimento anche per questa grande sfida culturale.

Casa Italia diventa un po' Casa Massa: la Triennale di Milano – importantissima istituzione culturale e sociale famosa in tutto il mondo e dove in questi giorni di Olimpiadi e Paralimpiadi è situata la sede della delegazione azzurra e gli studi da dove trasmette la tv di Stato – si è legata alla candidatura di Capitale della Cultura 2028 con lo scambio di una "lettera d'intenti" con il Comune e l'avvio di una collaborazione che negli anni porterà sicuramente benefici alla città. Il sostegno convinto della Fondazione è arrivato dalla direttrice generale, Carla Morogallo, con la quale si stanno valutando i primi passi pratici.