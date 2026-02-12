Autostrade d’Italia | la mostra in Triennale che racconta un secolo di movimento

La mostra alla Triennale ripercorre un secolo di strade e viaggi in Italia. Con foto, mappe e storie, si racconta come la rete autostradale si sia sviluppata nel tempo, trasformando il modo di spostarsi nel Paese. Un viaggio tra passato e presente per capire come le autostrade abbiano cambiato la vita quotidiana degli italiani.

Si potrebbe diventare "autonauti" e viaggiare su una "cosmopista". La rete autostradale italiana, tra le più varie e ardite al mondo, potrebbe spingerci a fare i viaggi suggeriti dallo scrittore argentino Julio Cortázar e da sua moglie Carol Dunlop, lenti autonauti in Francia, tra Parigi e Marsiglia, nel 1983. E se ci toccasse, da normali automobilisti, vivere l'incubo descritto da J. G. Ballard nel romanzo "L'isola di cemento"? Sono solo suggestioni letterarie a margine di una bella mostra a Milano in Triennale, dove ha sede l'olimpica Casa Italia, per il periodo dei Giochi invernali (termina il 22 febbraio).

