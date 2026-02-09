Roma 1.5 milioni di euro per riqualificare aree verdi a Quarticciolo e Centocelle | cantieri in estate

Questa estate partiranno i cantieri per riqualificare tre aree verdi a Quarticciolo e Centocelle. Il Municipio V di Roma ha annunciato un investimento di 1,5 milioni di euro per migliorare gli spazi all’aperto dei quartieri, con lavori che partiranno nei prossimi mesi. L’obiettivo è rendere più vivibili e accoglienti le zone dedicate alla natura e ai cittadini.

Il Municipio V di Roma ha presentato un piano di riqualificazione per tre aree verdi nei quartieri di Quarticciolo e Centocelle, stanziando 1.5 milioni di euro per interventi che mirano a restituire spazi vitali ai residenti e a promuovere la socialità. I progetti, frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini e comitati di quartiere, prevedono interventi su largo Mola di Bari, via Gioia del Colle e via Castore Durante, con l’obiettivo di avviare i cantieri entro l’estate. L’iniziativa, promossa dal minisindaco Mauro Caliste e dall’assessore al Verde Edoardo Annucci, si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana volta a migliorare la qualità della vita nei quartieri ad alta vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

