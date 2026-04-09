In un nuovo episodio delle tensioni in Medio Oriente, il primo ministro israeliano ha preso decisioni che influenzano le politiche internazionali, escludendo gli Stati Uniti dalle trattative di Islamabad. Nel frattempo, ha confermato che l’operazione militare in Libano continuerà nonostante le dichiarazioni di Hezbollah. Questa situazione mette in evidenza un rapporto di potere tra il leader israeliano e l’amministrazione americana, con il primo che sembra imporre la propria linea.

Tel Aviv Escluso dalle trattative di Islamabad, ha annunciato che la guerra in Libano va avanti nonostante Hezbollah abbia dichiarato di partecipare all’accordo Tel Aviv Escluso dalle trattative di Islamabad, ha annunciato che la guerra in Libano va avanti nonostante Hezbollah abbia dichiarato di partecipare all’accordo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Comanda Bibi, e Washington deve adattarsi

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