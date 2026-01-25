L’autonomia strategica europea si inserisce nel contesto di un rapporto complesso con gli Stati Uniti, soprattutto in risposta alle crescenti minacce di sicurezza e alle evoluzioni geopolitiche. Secondo Fayet dell’Ifri, questa autonomia non deve entrare in contrasto con gli interessi americani, ma piuttosto rafforzare la capacità dell’Europa di agire in modo indipendente, senza compromettere alleanze fondamentali. Un equilibrio delicato che richiede attenzione e dialogo.

L’autonomia strategica europea è tornata al centro del dibattito politico e strategico, spinta dall’aggravarsi della minaccia russa e dall’evoluzione del rapporto transatlantico. Ma dietro le dichiarazioni di principio resta aperta una domanda cruciale: quanto è realmente pronta l’Europa a garantire la propria sicurezza, soprattutto sul piano della deterrenza? E quali sono i prossimi passi da intraprendere per velocizzare questo processo? Formiche.net l’ha chiesto a Heloise Fayet, direttrice del programma di ricerca su “ Deterrenza e Proliferazione” dell’ Institut français des relations internationales, che ha accettato di rispondere ai nostri quesiti. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'autonomia strategica europea non deve andare contro Washington. I suggerimenti di Fayet (Ifri)

