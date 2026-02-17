Droga e coltello nello zaino un arresto per spaccio vicino alla scuola

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri vicino a una scuola perché aveva droga e un coltello nello zaino. I militari lo hanno sorpreso seduto su una panchina, con il coltello a scatto visibile e circa 600 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Durante il controllo, hanno trovato anche altri oggetti collegati allo spaccio.

I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Tutto questo mentre genitori e bambini stavano frequentando il parco a due passi dalla scuola di via Scandellara. È stato così arrestato un cittadino peruviano di 30 anni, residente nella provincia bolognese, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei militari è scattato all'interno del giardino "Salvatore Quasimodo", di fianco all'Istituto comprensivo 7, dopo la segnalazione di alcuni residenti per l'attività di spaccio presente nel quartiere.