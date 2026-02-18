Un peruviano è stato arrestato a Bologna dopo aver cercato di spacciare droga vicino a una scuola. La polizia ha trovato nel suo zaino più di mezzo chilo di sostanze stupefacenti e quasi 3.000 euro in contanti. Durante il controllo, l’uomo è stato disarmato e identificato sul posto.

BOLOGNA – I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Tutto questo mentre genitori e bambini stavano frequentando il parco a due passi dalla scuola di via Scandellara. È stato così arrestato un cittadino peruviano di 30 anni, residente nella provincia bolognese, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento dei militari è scattato all’interno del giardino “Salvatore Quasimodo”, di fianco all’Istituto comprensivo 7, dopo la segnalazione di alcuni residenti per l’attività di spaccio presente nel quartiere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bologna, droga e coltello nello zaino spaccia vicino a scuola: arrestato peruviano

