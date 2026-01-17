Un episodio di violenza si è verificato fuori da una scuola di Sora, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni aggredito con un coltello alla gola. L’episodio evidenzia le preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza tra i giovani e la diffusione di comportamenti violenti nelle aree scolastiche. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela e la prevenzione per gli adolescenti nel contesto quotidiano.

A poche ore dal decesso del 19enne di La Spezia, morto ieri dopo aver ricevuto una coltellata da un compagno di scuola, preoccupa la notizia che giunge da Sora, in provincia di Frosinone. Nel primo pomeriggio di ieri, un ragazzo di 17 anni sarebbe stato aggredito e minacciato proprio fuori dal Liceo Artistico di via Lucarelli da lui frequentato. Un altro giovane lo avrebbe raggiunto e gli avrebbe puntato un coltello alla gola. Fortunatamente, il minore avrebbe riportato solamente alcune escoriazioni e nessuna ferita più grave. L’episodio, però, avrebbe potuto avere un epilogo ben più tragico. Da quanto si apprende, poco prima delle minacce, i due avrebbero avuto una accesa discussione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sora, 17enne aggredito fuori scuola: "Mi ha puntato un coltello alla gola e mi ha minacciato"

