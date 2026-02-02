Audero individuato il responsabile del petardo | ha perso tre dita ed è stato aggredito dagli altri tifosi interisti

Durante il match tra Cremonese e Inter, è stato individuato il tifoso responsabile del lancio del petardo che ha colpito Emil Audero. Il supporter è stato aggredito dagli altri tifosi interisti e ha perso tre dita nell’incidente. La polizia ha identificato il colpevole e ora si cerca di capire come siano potute succedere queste scene di violenza sugli spalti.

Individuato il colpevole del lancio del petardo su Emil Audero durante il match di ieri tra Cremonese e Inter. Il portiere è stato colpito con un petardo proveniente dal settore ospiti dei tifosi nerazzurri. L’Inter ora rischia una multa salata. Individuato il colpevole del lancio del petardo su Audero. Come riportato dal Corriere della Sera: Il responsabile, un cane sciolto, pasticcia con un altro petardo che gli esplode in mano, perde due-tre dita e prima di essere portato in ospedale (in attesa dell’arresto) viene aggredito dai suoi compagni di tifo. L’episodio, avvenuto davanti al presidente di Lega Ezio Simonelli, non resterà senza conseguenze: l’Inter rischia una multa fino a 50mila euro, ma anche la squalifica della curva a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo che si è esploso a pochi centimetri da Audero.

