Colpi di pistola esplosi al Rondò | La zona è simbolo del degrado

Da ilgiorno.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, prima della mezzanotte, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola all’incrocio tra via Battisti e via Leopardi, nel Rondò. La zona è stata immediatamente delimitata dalla polizia con mezzi e personale specializzato per effettuare i rilievi necessari. La polizia scientifica ha raccolto elementi sulla scena del crimine, e la zona rimane sotto osservazione.

Spari prima della mezzanotte in via Battisti, all’incrocio con via Leopardi. È successo l’altra notte e la mattina seguente: la zona è stata delimitata dalla Questura e dalla polizia scientifica per i rilievi. I residenti hanno raccontato di avere sentito distintamente almeno quattro colpi di arma da fuoco. "Il pericolo è stato ancora più grave in quanto a pochi metri c’è una pizzeria, che al momento degli spari era aperta con i clienti ai tavoli", sottolinea l’ex sindaco Giorgio Oldrini, residente del quartiere. Nella zona di piazza Trento e Trieste, all’altezza della panetteria di via XX Settembre, una colluttazione tra un uomo e una donna ha richiesto l’intervento di polizia e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Colpi di pistola esplosi al Rondò: "La zona è simbolo del degrado"

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