Colpi di pistola esplosi al Rondò | La zona è simbolo del degrado

Nella notte, prima della mezzanotte, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola all’incrocio tra via Battisti e via Leopardi, nel Rondò. La zona è stata immediatamente delimitata dalla polizia con mezzi e personale specializzato per effettuare i rilievi necessari. La polizia scientifica ha raccolto elementi sulla scena del crimine, e la zona rimane sotto osservazione.

Spari prima della mezzanotte in via Battisti, all’incrocio con via Leopardi. È successo l’altra notte e la mattina seguente: la zona è stata delimitata dalla Questura e dalla polizia scientifica per i rilievi. I residenti hanno raccontato di avere sentito distintamente almeno quattro colpi di arma da fuoco. "Il pericolo è stato ancora più grave in quanto a pochi metri c’è una pizzeria, che al momento degli spari era aperta con i clienti ai tavoli", sottolinea l’ex sindaco Giorgio Oldrini, residente del quartiere. Nella zona di piazza Trento e Trieste, all’altezza della panetteria di via XX Settembre, una colluttazione tra un uomo e una donna ha richiesto l’intervento di polizia e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpi di pistola esplosi al Rondò: "La zona è simbolo del degrado" Articoli correlati Leggi anche: Inseguimento e colpi di pistola esplosi in via Cotugno a Bari: fermata una persona Inseguimento a Milano tra un uomo e un’auto della polizia, agente investito: esplosi colpi di pistolaInseguimento nella zona nord di Milano tra un uomo, alla guida di un'auto bianca, e una pattuglia della polizia. Leslie e i castori. Dal film Una pallottola spuntata #videodivertenti #shortcinema Approfondimenti e contenuti su Colpi di pistola esplosi al Rondò La... Temi più discussi: Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi; Colpi di pistola esplosi al Rondò: La zona è simbolo del degrado; Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di Catania; Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosi. Torretta, colpi di pistola a salve esplosi in aria: il sindaco Scalici condanna insano gestoIl sindaco di Torretta, Damiano Scalici, con la sua giunta, condannano il grave episodio avvenuto ieri mattina nei pressi della scuola materna dove, tre persone a bordo di un’auto hanno esploso alcuni ... teleoccidente.it Stesa al rione Bussola, esplosi tre colpi di pistolaNuovo raid la scorsa notte nel rione Bussola, il cosiddetto ‘Bronx’ di San Pietro a Patierno. Segnalati alcuni colpi di ... internapoli.it Vanessa Scalera ha detto addio a Imma Tataranni, ma potrebbero esserci dei colpi di scena. La Rai sta valutando se attingere ancora all’universo creato da Mariolina Venezia. Su Fanpage, lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha commentato i possibili scena - facebook.com facebook Altro attacco a Palermo dopo i colpi di mitra Sicily by Car. Una Panda rubata e data alle fiamme distrugge l'impianto di lavaggio del Q8 a San Lorenzo x.com