Ferito a colpi di pistola fuori la sala slot | sconto in Appello per 21enne

Un giovane di 21 anni, Antonio Losapio, ottiene uno sconto di pena in appello dopo essere stato coinvolto nel ferimento di un ragazzo fuori da una sala slot a Lusciano. L’episodio si è verificato davanti alla sala da gioco TimeCity, dove il ragazzo è stato colpito con diversi colpi di pistola. La vicenda ha fatto scalpore tra i residenti, che ora attendono sviluppi sulle indagini.

Sconto in appello per Antonio Losapio, 21enne, coinvolto nel ferimento di un ragazzo all’esterno della sala da gioco TimeCity di Lusciano. La prima sezione della Corte d’Appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti del giovane in 4 anni e 10 mesi di reclusione. In primo grado aveva incassato 6 anni ma la Corte ha accolto parzialmente il ricorso del difensore, l’avvocato Mirella Baldascino, annullando alcune aggravanti contestate. Al processo la vittima, ferita con colpi di pistola, si è costituita parte civile con l’avvocato Consiglia Conte. Lo Sapio, la sera dell’Epifania del 2025 avrebbe accompagnato un 16enne fuori alla sala da gioco per un regolamento di conti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Antonio Losapio

A Scafati, un giovane di 21 anni è rimasto ferito al fianco durante una rissa davanti a un bar.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Antonio Losapio

Argomenti discussi: Ferito a colpi di pistola sulla ciclabile, in manette il presunto responsabile; Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia; Bari, spari da un'auto al quartiere San Paolo: ventenne ferito in viale delle Regioni; Attentato a Mosca, ferito a colpi d'arma da fuoco il vicecapo dell’intelligence militare.

Ferito a colpi di pistola fuori la sala slot: sconto in Appello per 21enneSconto in appello per Antonio Losapio, 21enne, coinvolto nel ferimento di un ragazzo all’esterno della sala da gioco TimeCity di Lusciano. casertanews.it

Acerra, 72enne ferito a colpi di pistola in piazza San PietroAcerra (Napoli) - Un colpo secco, mirato alle gambe, esploso all’alba nel cuore della città. È questo lo scenario su cui sta lavorando la polizia dopo il ... pupia.tv

BRUTALE RAPINA A SAN GIORGIO IONICO: FARMACISTA FERITO A COLPI DI MAZZA Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto la serata nel cuore di San Giorgio Ionico, dove il farmacista è stato vittima di un violento pestaggio. L'agguato si è consum - facebook.com facebook

Il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell'intelligence militare, ferito a colpi d'arma da fuoco in un condominio di Mosca è l'ultima personalità russa di spicco ad essere assassinata dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. Ecco la lunga scia di attentati eccellen x.com