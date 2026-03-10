Nella notte di domenica 8 marzo a Carpi, nella via Lincoln, un incendio ha interessato i sotterranei di un condominio. Le fiamme hanno coinvolto 15 cantine, rendendole inagibili. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un rogo improvviso ha scosso la notte di domenica 8 marzo a Carpi, nella via Lincoln, dove le fiamme hanno divampato nei sotterranei di un condominio. L’intervento massiccio dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco raggiungesse i piani abitativi, salvando gli occupanti da feriti o intossicazioni. Tuttavia, l’incendio ha compromesso gravemente gli impianti elettrici, costringendo all’inagibilità di quindici cantine. L’atmosfera della serata si è rapidamente trasformata in uno scenario di emergenza, con sirene che hanno squarciato il silenzio notturno mentre le squadre di soccorso si accalcavano sul posto. La rapidità dell’intervento ha fatto la differenza tra un disastro e un incidente gestito, ma i danni strutturali rimangono evidenti abita nell’edificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carpi: rogo nei sotterranei, 15 cantine inagibili

Articoli correlati

Fiamme nei sotterranei di un condominio a Carpi, inagibili 15 cantineIeri sera in via Lincoln i Vigili del Fuoco sono intervenuti riuscendo a contenere le fiamme prima che arrivassero ai piani superiori, nessun ferito...

Fondazione CR Carpi: 160mila euro per studenti e docenti innovativi nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera. Bandi aperti.La Fondazione CR Carpi ha lanciato i bandi 2026 dedicati a studenti, diplomati, laureati, insegnanti e ricercatori, stanziando un montepremi...